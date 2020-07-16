Справа проти «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо екоциду досі розслідується - генпрокурор



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Слідчі дії велися на машині безперервного лиття заготовок

Кримінальне провадження щодо «АрселорМіттал Кривий Ріг» відкрили у минулому році

Кримінальне провадження щодо посадовців «АрселорМіттал Кривий Ріг» через забруднення навколишнього середовища ще розслідується. Про це на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, йдеть на сайті «Укрінформу».

«Досудове слідство триває. Кримінальне провадження у нас в наявності, там є активні слідчі дії. Ми рухаємося, але давайте дочекаємося кінця досудового слідства», – зазначила Венедіктова.

Раніше повідомлялося, що 20 липня 219 року Служба безпеки України проводила обшуки на території гірничо-металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська область) через підозри в екоциді.

Слідчі дії велися на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання