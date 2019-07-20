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    Данилюк з'ясовує ситуацію з обшуками на «АрселорМіттал Кривий Ріг»

    • Розсилка

    Данилюк назвав тривожним сигналом обшук СБУ на металургійному заводі

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк відреагував на обшук, який Служба безпеки України здійснює на металургійному підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг» у зв’язку з кримінальним провадженням, що його СБУ відкрила щодо комбінату за статтею «екоцид» через «протиправну діяльність щодо забруднення повітря».

    Про це Данилюк написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Тривожний виклик. Розбираюся…» – написав секретар РНБО.

    Він також процитував звернення керівництва комбінату з приводу обшуку.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки на території гірничо-металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська область) через підозри в екоциді. 

    Слідчі дії ведуться на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання.

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