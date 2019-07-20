Данилюк з'ясовує ситуацію з обшуками на «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Данилюк назвав тривожним сигналом обшук СБУ на металургійному заводі
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк відреагував на обшук, який Служба безпеки України здійснює на металургійному підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг» у зв’язку з кримінальним провадженням, що його СБУ відкрила щодо комбінату за статтею «екоцид» через «протиправну діяльність щодо забруднення повітря».
Про це Данилюк написав на своїй сторінці в Facebook.
«Тривожний виклик. Розбираюся…» – написав секретар РНБО.
Він також процитував звернення керівництва комбінату з приводу обшуку.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки на території гірничо-металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська область) через підозри в екоциді.
Слідчі дії ведуться на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання.