СБУ прийшла в Академію наук з обшуками через забудову біля Феофанії



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Служба безпеки прийшла з обшуком до НАНУ Фото: СБУ

Чиновникам НАН інкримінують незаконну передачу під забудову землі поблизу парку Феофанія

Правоохоронці прийшли з обшуками до президії Національної академії наук України через забудову біля Феофанії. Чиновникам академії інкримінують незаконну передачу під забудову землі вартістю понад 300 млн гривень.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними слідства, посадові особи НАНУ, всупереч постанові уряду і без погодження з бюро президії Академії наук, уклали з приватними структурами договори на будівництво багатоповерхівок на землі, яка розташована поблизу парку Феофанія.

Так, забудовнику передали 24,5 га землі в постійне користування терміном на 49 років. За договором, після завершення робіт забудовник міг викупити ділянки.

Наразі суд наклав арешт на ці земельні ділянки.

Операція проводилась спільно з Голосіївським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.