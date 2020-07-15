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    СБУ прийшла в Академію наук з обшуками через забудову біля Феофанії

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    Служба безпеки прийшла з обшуком до НАНУ - СБУ прийшла в Академію наук з обшуками через забудову біля Феофанії
    Служба безпеки прийшла з обшуком до НАНУ
    Фото: СБУ

    Чиновникам НАН інкримінують незаконну передачу під забудову землі поблизу парку Феофанія

    Правоохоронці прийшли з обшуками до президії Національної академії наук України через забудову біля Феофанії. Чиновникам академії інкримінують незаконну передачу під забудову землі вартістю понад 300 млн гривень.

    Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

    За даними слідства, посадові особи НАНУ, всупереч постанові уряду і без погодження з бюро президії Академії наук, уклали з приватними структурами договори на будівництво багатоповерхівок на землі, яка розташована поблизу парку Феофанія.

    Так, забудовнику передали 24,5 га землі в постійне користування терміном на 49 років. За договором, після завершення робіт забудовник міг викупити ділянки.

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    Наразі суд наклав арешт на ці земельні ділянки.

    Операція проводилась спільно з Голосіївським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.

    СБУ Київ будівництво НАНУ
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