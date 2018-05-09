«Справа рюкзаків Авакова»: суд знову скасував арешт майна дружини Чеботаря

Апеляційний суд Києва скасував арешт частини квартири, будинку і господарських споруд, що належать дружині Сергія Чеботаря

Апеляційний суд Києва скасував арешт частини квартири, будинку і господарських споруд, що належать дружині екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, підозрюваного у справі щодо закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій 7 травня. Солом'янський районний суд Києва арештував це майно, яке



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Сергій Чеботар підозрюється у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем

Апеляційний суд Києва скасував арешт частини квартири, будинку і господарських споруд, що належать дружині Сергія Чеботаря

Апеляційний суд Києва скасував арешт частини квартири, будинку і господарських споруд, що належать дружині екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, підозрюваного у справі щодо закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій 7 травня.

Солом'янський районний суд Києва арештував це майно, яке «перебуває у спільній сумісній власності» підозрюваного і його дружини, 1 березня 2018 року. Захисник Варвари Чеботар у суді зазначив, що будинок і господарські споруди були подаровані їй батьком, а тому є її особистою власністю, йдеться в ухвалі.

Щодо квартири, то суд вирішив, що, оскільки вона у різних частках була приватизована Чеботарем і його дружиною, то вона теж не є спільним майном.

Суд за клопотанням НАБУ вже накладав арешт на майно Чеботаря і його дружини ще на початку листопада 2017 року. Після того, в середині січня 2018-го, захист Чеботаря домігся скасування арешту квартири й будинків.

Раніше Апеляційний суд Києва скасував ухвалу суду першої інстанції про арешт квартири і двох будинків екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря та його дружини. Суд з’ясував, що під час ухвалення рішення про арешт майна 2 листопада 2017 року солом’янський суд допустив істотне порушенням вимог КПК – був відсутній журнал судового засідання та технічний носій, на якому зафіксовано саме судове провадження.

Нагадаємо, що 31 жовтня 2017 року НАБУ затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та ще одну особу в рамках розслідування справи про розтрату 14 млн грн під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

За версією слідства, ці особи причетні до закупівлі в 2015 році коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. За інформацією досудового розслідування, товар не був доставлений вчасно та, до того ж, не відповідав вимогам, встановленим МВС, унаслідок чого державі завдано збитків у розмірі понад 14 млн грн.

1 листопада Солом'янський районний суд обрав Чеботарю запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання без зобов'язання носити електронний браслет.

15 листопада 2017 року Апеляційний суд Києва відмовився арештовувати Чеботаря.