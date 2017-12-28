«Справа Саакашвілі»: під Апеляційний суд стягнули бійців Нацгвардії

На місці чергує кілька автобусів з бійцями Нацгвардії

Під будівлю Апеляційного суду Києва стягнули кілька автобусів з бійцями Національної гвардії України, передає УНН. Причиною посилення правопорядку під Апеляційним судом Києва стало те, що об 11.00 тут має початися судове засідання за скаргою прокуратури на відмову попередньої судової інстанції відправити екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі



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Михайло Саакашвілі

На місці чергує кілька автобусів з бійцями Нацгвардії

Під будівлю Апеляційного суду Києва стягнули кілька автобусів з бійцями Національної гвардії України, передає УНН.

Причиною посилення правопорядку під Апеляційним судом Києва стало те, що об 11.00 тут має початися судове засідання за скаргою прокуратури на відмову попередньої судової інстанції відправити екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

На місці чергує кілька автобусів з бійцями Нацгвардії.

Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії Саакашвілі на час розслідування, при цьому не обравши йому запобіжного заходу.

У свою чергу, 15 грудня Генеральна прокуратура України подала скаргу в Апеляційний суд Києва на відмову попередньої судової інстанції відправити екс-президента Грузії під домашній арешт.