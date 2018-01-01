Антикорупційна прокуратура вимагає відсторонити Труханова з посади мера Одеси

Система авторозподілу справ іще не визначила суддю, який розглядатиме клопотання щодо відсторонення мера Одеси

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського суду Києва клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади міського голови Одеси. Відповідне клопотання надійшло 19 лютого, повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко у коментарі «Укрінформу». Крім того, САП вимагає відсторонити Павла



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фото УНІАН Геннадій Труханов у суді

Система авторозподілу справ іще не визначила суддю, який розглядатиме клопотання щодо відсторонення мера Одеси

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського суду Києва клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади міського голови Одеси.

Відповідне клопотання надійшло 19 лютого, повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко у коментарі «Укрінформу».

Крім того, САП вимагає відсторонити Павла Вугельмана з посади заступника міськголови на період розслідування кримінального провадження.

«До Солом'янського райсуду надійшло клопотання від САП про відсторонення Труханова і Вугельмана», — повідомила Квітченко.

Вона також зазначила, що автоматизована система авторозподілу справ іще не визначила суддю, який розглядатиме дане клопотання.

Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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