Антикорупційна прокуратура вимагає відсторонити Труханова з посади мера Одеси
- Сьогодні, 15:11
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Система авторозподілу справ іще не визначила суддю, який розглядатиме клопотання щодо відсторонення мера Одеси
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського суду Києва клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади міського голови Одеси.
Відповідне клопотання надійшло 19 лютого, повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко у коментарі «Укрінформу».
Крім того, САП вимагає відсторонити Павла Вугельмана з посади заступника міськголови на період розслідування кримінального провадження.
«До Солом'янського райсуду надійшло клопотання від САП про відсторонення Труханова і Вугельмана», — повідомила Квітченко.
Вона також зазначила, що автоматизована система авторозподілу справ іще не визначила суддю, який розглядатиме дане клопотання.
Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.
Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.
9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.
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