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    Антикорупційна прокуратура вимагає відсторонити Труханова з посади мера Одеси

    Система авторозподілу справ іще не визначила суддю, який розглядатиме клопотання щодо відсторонення мера Одеси
    Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського суду Києва клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади міського голови Одеси. Відповідне клопотання надійшло 19 лютого, повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко у коментарі «Укрінформу». Крім того, САП вимагає відсторонити Павла
    • Сьогодні, 15:11
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    <span>Геннадій Труханов у суді&nbsp;&nbsp;</span>
    фото УНІАН
    Геннадій Труханов у суді  

    Система авторозподілу справ іще не визначила суддю, який розглядатиме клопотання щодо відсторонення мера Одеси

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського суду Києва клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади міського голови Одеси.

    Відповідне клопотання надійшло 19 лютого, повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко у коментарі «Укрінформу».

    Крім того, САП вимагає відсторонити Павла Вугельмана з посади заступника міськголови на період розслідування кримінального провадження.

    «До Солом'янського райсуду надійшло клопотання від САП про відсторонення Труханова і Вугельмана», — повідомила Квітченко.

    Вона також зазначила, що автоматизована система авторозподілу справ іще не визначила суддю, який розглядатиме дане клопотання.

    Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.

    Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

    9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

     Читайте також: Усі гріхи Труханова. За що НАБУ схопило одеського мера

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