ЗМІ: Труханов везе до Києва три автобуси «тітушок»

Під Солом'янський райсуд стягнули силовиків

Мер Одеси Геннадій Труханов організував три автобуси «тітушок» для того, щоби вони приїхали на засідання суду, що відбудеться 22 лютого в Києві, під час якого розглядатимуть його відсторонення з посади на вимогу САП. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.



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Біля будівлі Солом'янського районного суду Києва 15 лютого сталися сутички

Під Солом'янський райсуд стягнули силовиків

Мер Одеси Геннадій Труханов організував три автобуси «тітушок» для того, щоби вони приїхали на засідання суду, що відбудеться 22 лютого в Києві, під час якого розглядатимуть його відсторонення з посади на вимогу САП.

Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Є інформація, що він везе на суд три автобуси «тітушні», – сказав співрозмовник видання.

З його слів, у зв’язку з цим у суді очікуються провокації.

Наразі під Солом’янський районний суд Києва, де сьогодні будуть слухати клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси, стягнули співробітників поліції та Національної гвардії.

Так, під будівлею суду за адресою Вознесенський узвіз, 10б, зараз перебуває кілька десятків поліцейських при повній амуніціїї, а також кілька десятків нацгвардійців також при повному обмундируванні.

Також під будівлею суду чергує декілька автобусів Нацгвардії з затонованими чорними вікнами.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Солом’янського районного суду Києва, що відпустив на поруки депутатів Верховної Ради мера Одеси Геннадія Труханова і його заступника Павла Вугельмана, які підозрюються в розкраданні грошей при придбанні заводу «Краян».

Крім того, САП підготовула звернення про відсторонення Труханова від посади мера Одеси.

Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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