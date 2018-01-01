ЗМІ: Труханов везе до Києва три автобуси «тітушок»
- Сьогодні, 09:10
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Під Солом'янський райсуд стягнули силовиків
Мер Одеси Геннадій Труханов організував три автобуси «тітушок» для того, щоби вони приїхали на засідання суду, що відбудеться 22 лютого в Києві, під час якого розглядатимуть його відсторонення з посади на вимогу САП.
Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
«Є інформація, що він везе на суд три автобуси «тітушні», – сказав співрозмовник видання.
З його слів, у зв’язку з цим у суді очікуються провокації.
Наразі під Солом’янський районний суд Києва, де сьогодні будуть слухати клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси, стягнули співробітників поліції та Національної гвардії.
Так, під будівлею суду за адресою Вознесенський узвіз, 10б, зараз перебуває кілька десятків поліцейських при повній амуніціїї, а також кілька десятків нацгвардійців також при повному обмундируванні.
Також під будівлею суду чергує декілька автобусів Нацгвардії з затонованими чорними вікнами.
Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Солом’янського районного суду Києва, що відпустив на поруки депутатів Верховної Ради мера Одеси Геннадія Труханова і його заступника Павла Вугельмана, які підозрюються в розкраданні грошей при придбанні заводу «Краян».
Крім того, САП підготовула звернення про відсторонення Труханова від посади мера Одеси.
Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.
Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.
9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.
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