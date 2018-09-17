Справа Тумгоєва: правозахисники вимагають відсторонення заступника Луценка



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Тимур Тумгоєв

12 вересня за наказом ГПУ був екстрадований до РФ біженець з Росії Тимур Тумгоєв

Влада повинна провести розслідування обставин видачі країні-агресору Російській Федерації бійця батальйону ім. Шейха Мансура Тимура Тумгоєва, який воював на боці України в Операції об’єднаних сил у секторі «М». Заступник Генерального прокурора Євген Єнін повинен бути відсторонений від виконання своїх професійних повноважень під час розслідування. Адже заступник генпрокурора підписав доручення на затримання та фактичну передачу до 15.09.2018 Тумгоєва до РФ. Таку вимогу озвучив правозахисник Харківської правозахисної групи Борис Захаров під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Ми вважаємо за необхідне провести розслідування обставин видачі Тумгоєва, відсторонити від виконання повноважень на час розслідування заступника Генерального прокурора Євгена Єніна, який підписав доручення на затримання та фактичну передачу до 15.09.2018 Тумгоєва до РФ та вимагати від РФ негайного встановлення місця перебування Тимура Тумгоєва, інформування про стан його здоров’я та умови», - наголосив Захаров.

Як відомо, 12 вересня за наказом Генеральної прокуратури в порушення національного законодавства та міжнародних зобов’язань держави у галузі прав людини був екстрадований до РФ біженець з Росії Тимур Тумгоєв, захисник України, боєць батальйону ім. Шейха Мансура, видачу якого вимагав призупинити Комітет ООН з прав людини до закінчення розгляду його заяви Комітетом.

Тимур Тумгоєв був затриманий у міжнародному аеропорту «Харків» 17 червня 2016 року за запитом про екстрадицію від Генеральної прокуратури РФ. За інформацією ГП РФ, Тумгоєв скоїв низку злочинів, пов’язаних з участю у терористичній діяльності, і притягнутий до кримінальної відповідальності за статтями 205.3, 205.5, 208 Кримінального кодексу (КК) РФ. Після затримання Тумгоєв понад рік перебував у СІЗО під тимчасовим, а потім – екстрадиційним арештом. Після його затримання Тумгоєв звернувся до Державної міграційної служби (ДМС) із заявою про надання йому статусу біженця через загрози його життю та здоров’ю у Росії, пов’язані з релігійною приналежністю. Після тривалої серії відмов і оскаржень в судах рішень ДМС, 5 травня 2018 року адміністративний суд першої інстанції відмовив Тумгоєву у задоволенні його позову, і це рішення 9 липня 2018 року було залишено без змін судом апеляційної інстанції. За скаргою Тумгоєва було відкрите касаційне провадження і визначений склад колегії суддів.

Після звільнення з СІЗО воював на боці України в Операції об’єднаних сил у батальйоні ім. Шейха Мансура у секторі «М».

11 вересня 2018 року ввечері одразу після приїзду до Харкова з Києва Тумгоєва затримали співробітники правоохоронних органів. Уранці 12 вересня затриманий Тумгоєв зник, а вдень було повідомлено про його екстрадицію до РФ.

Керівництво Генеральної прокуратури України знехтувало прямою вказівкою Комітету з прав людини ООН державі не видавати Тумгоєва до Росії до завершення розгляду його справи Комітетом. «Воно свідомо порушило норми національного та міжнародного законодавства, приписами найвищого міжнародного органу в галузі прав людини, не кажучи вже про права самої людини. Адже вислання або примусове повернення особи, яку може бути визнано біженцем, до країни, де її життю або свободі загрожує небезпека, заборонене ст. 3 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», а також Конвенцією про статус біженців 1951 року та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року. Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 590 Кримінального процесуального кодексу України, рішення про видачу не може бути прийнято, якщо особа подала заяву про визнання її біженцем, чи скористалась згідно із законодавством правом на оскарження рішення про відмову в наданні цього статусу, до кінцевого розгляду заяви, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, тобто до прийняття рішення в касаційній інстанції», - говорить Захаров.

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