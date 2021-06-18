Справа Тупицького: суд оголосив перерву майже на місяць

Перерву оголошено до 14 липня

Верховний Суд оголосив перерву у справі за позовом Олександра Тупицького щодо скасування президентського указу про його призначення суддею Конституційного суду. Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

Зазначимо, що перерву оголосили до 14 липня.

Під час судового засідання було заслухано і вирішено низку клопотань.

Так, представник відповідача оголосив клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку з конституційним поданням 49 народних депутатів України від 8 квітня 2021 року № 3/133(21) щодо відповідності Конституції України (конституційності) указів Президента України про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України та скасування указів Президента України про призначення суддів КСУ (питання про відкриття провадження КСУ не вирішено).

Верховний Суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У свою чергу представник позивача звернувся до Суду з клопотанням про забезпечення позову.

Заслухавши думку сторін, Верховний Суд виніс ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання позивача. Ця ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду.

Верховний Суд відмовив також у задоволенні клопотання представника Президента України про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на боці відповідача Служби безпеки України.

Ще одне клопотання представника відповідача – про зупинення провадження у справі до вирішення Конституційним Судом України справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України від 8 квітня 2021 року № 3/133(21) –Верховний Суд залишив без розгляду через безпідставність і необґрунтованість.

Під час судового засідання були заслухані пояснення представника відповідача і третьої особи – представника Конституційного Суду України щодо предмета спору.

У судовому засіданні оголошено перерву. Розгляд справи буде продовжено 14 липня 2021 року о 10:00.

Як раніше писав «Главком», ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 13 травня за місцем проживання Олександра Тупицького проходив обшук.

30 квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.