Офіс Президента фальсифікує петицію про негайне звільнення Татарова – Шабунін

Лише за минулий тиждень петицію підписали понад 10 тисяч людей

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін стверджує, що Офіс Президента фальсифікує петицію про негайне звільнення заступника керівника Офісу Зеленського Олега Татарова.

Як написав активіст у Facebook, менше двох тисяч підписів залишилося до необхідних 25 тисяч під петицією до президента України.

«До закінчення збору підписів залишилося 10 днів. При цьому лише за минулий тиждень петицію підписало більше 10 тисяч людей. В Офісі президента зрозуміли, що петиція точно набере необхідну кількість голосів, тож спробували її фальсифікувати», – зазначив Шабунін.

Він нагадав, що підписати петицію на сайті президентам можна виключно після авторизації електронним підписом або через Bank-ID.

«На скріні ви бачите, що петицію сьогодні підписав Biden Joe. Ззовні неможливо фальсифікувати підпис на сайті президента, а значить зроблено це з середини Офісу президента. Найкращою протидією таким спробам Офісу президента є – підписання петиції ще більшою кількістю українців», – додав керівник Центру протидії корупції.

Скріншот: Віталій Шабунін

Раніше експрем’єр Олексій Гончарук пояснив, чому, попри критику та фігурування у гучному корупційному скандалі, досі не звільнено заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Нагадаємо, на сайті президента триває збір підписів за відставку Олега Татарова, заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомлялося раніше, власник компанії «Укрбуд» обвинувачений в корупції Максим Микитась, дав свідчення на співучасника злочину - колишнього юриста «Укрбуду» Олега Татарова, нині - заступника голови Офісу президента.