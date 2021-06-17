Адвокати Порошенка подали позов проти Гордона

Гордону пред’явлені вимоги про визнання поширеної ним інформації недостовірною

Адвокати п’ятого президента Петра Порошенка подали до Шевченківського районного суду Києва позовну заяву проти журналіста Дмитра Гордона, вимагаючи визнати поширену інформацію недостовірною. Про це повідомила пресслужба «Європейської солідарності« з посиланням на адвоката Іллю Новікова.

«Гордону пред’явлені вимоги про визнання поширеної ним інформації недостовірною. Звичайних в таких випадках додаткових вимог, щоб суд зобов’язав відповідача особисто спростувати наклепницькі твердження в ефірі того ж ЗМІ, в якому вони були зроблені, не заявлено. Це пов’язано з тим, що вибачення Гордона не представляють інтересу для позивача і вже не можуть нічого змінити. Вимоги грошової компенсації моральної шкоди теж не заявлялися. Сам факт публічного спотворення обставин захоплення і звільнення Маріуполя в 2014 році має принципове значення для суспільства. Ми готові дати відповідачеві можливість зосередитися на поясненнях за основним питанням, не відволікаючись на обговорення суми відшкодування», - йдеться у повідомленні.

Фото: Європейська солідарність

Як відомо, 7 травня в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» Гордон заявив: «… Я знаю, що керівництво України зробило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ української армії залишити Маріуполь … Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії був даний наказ вийти з Маріуполя».

Насправді захоплення Маріуполя проросійськими бойовиками сталося у травні 2014 року, ще до президентських виборів. 7 червня Петро Порошенко приніс присягу в якості п’ятого Президента України, і через тиждень Маріуполь був остаточно звільнений. Ніякого наказу про залишення українською армією Маріуполя і виведення військ не було. Відразу після скандального ефіру, коли багато коментаторів вказували Гордону на очевидну неправдивість його слів, він публічно відмовився визнати свою неправоту і випустив відео, в якому стверджував, що готовий з’явитися в суд – нагадує Новіков.