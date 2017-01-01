«Справа українських кур’єрів» у Росії та «справа вербувальників» у Києві: що відбувається та чого очікувати (прес-конференція)

Протягом попередніх років сотні громадян України були завербовані на території нашої країни та відправлені до Російської Федерації з метою втягнення до кримінального бізнесу

Сьогодні. 5 грудня, о 10:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Справа українських кур’єрів» у Росії та «справа вербувальників» у Києві: що відбувається та чого очікувати».Запрошені гості: Віта МУСАТЕНКО, адвокат потерпілих від торгівлі людьми; Євгенія КАПАЛКІНА, юрист



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У залі суду. Світлина з фейсбук сторінки Марії Томак

Протягом попередніх років сотні громадян України були завербовані на території нашої країни та відправлені до Російської Федерації з метою втягнення до кримінального бізнесу

Віта МУСАТЕНКО, адвокат потерпілих від торгівлі людьми;

Євгенія КАПАЛКІНА, юрист Української Гельсінської спілки з прав людини;

Віра ВОЛОДІЙ, голова Всеукраїнського громадського об’єднання «Протидія торгівлі людьми»;

Марія ТОМАК, координаторка Медійної ініціативи за права людини.

Сьогодні. 5 грудня, о 10:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Справа українських кур’єрів» у Росії та «справа вербувальників» у Києві: що відбувається та чого очікувати».Запрошені гості:

Протягом попередніх років сотні громадян України були завербовані на території нашої країни та відправлені до Російської Федерації з метою втягнення до кримінального бізнесу, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків, а згодом - арештовані.

Наприкінці минулого року Національна поліція заявила про затримання організаторів схеми вербування. А протягом 2017-го більше 200 громадян України були визнані правоохоронними органами потерпілими від торгівлі людьми. Що сьогодні відбувається з цим провадженням – «справою вербувальників»? Чи можна стверджувати, що Солом’янський райсуд Києва зволікає із розглядом? Яким є стан розслідування інших кримінальних проваджень, які стосуються цієї ж схеми? Та чи справді ця схема припинила своє існування на території України? Свою точку зору на ці питання викладуть правозахисники та адвокат потерпілих.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: