Суд заочно арештував ексміністра оборони України у справі про розстріли на Майдані



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Ексміністр оборони України Павло Лєбедєв

Павла Лебедєва підозрюють у перевищення влади, що призвело до масових жертв на Майдані

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва. Ексміністра підозрюють в організації ряду тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств в період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 в центрі Києва. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Згідно з повідомленням прокуратури, в цій кримінальній справі розслідують організацію екс-президентом України Віктором Януковичем перевищення влади і службових повноважень працівниками правоохоронних органів. Йдеться про перевищення влади низкою колишніх топ-чиновників, що призвело до масових жертв на Майдані.

«Рішення суду дає право стороні обвинувачення почати стосовно колишнього міністра оборони України процедуру екстрадиції. Також прокурори будуть звертатися до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)», - йдеться в повідомленні.

Павло Лебедєв був народним депутатом трьох скликань, з грудня 2012 року і до 27 лютого 2014 року керував Міністерством оборони. Покинув Київ ще 21 лютого, з березня 2014 року оголошений у розшук. За даними з відкритих джерел, проживає в окупованому Севастополі, входить до колегії Російської спілки промисловців і підприємців.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Відповідне рішення ухвалив суддя 12 травня.