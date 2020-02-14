Справу Кернеса направили в суд Полтави



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Справа проти Геннадія Кернеса і його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року Фото: РБК-Україна

Справу стосовно Геннадія Кернеса та двох його охоронців розглядатиме Київський районний суд міста Полтави

Справу стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців розглядатиме Київський районний суд міста Полтави. Про це повідомляє «Судова влада України».

Повідомляється, що суддею у справі Кернеса та його охоронців - Віталія Блинника та Євгена Сміцького, відповідно до результатів автоматичного розподілення, буде Володимир Шиян.

Нагадаємо, справа проти Геннадія Кернеса і його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року.

У серпні 2018 року Київський районний суд Полтави закрив справу. Генеральна прокуратура України подала апеляцію і відкрила кримінальне провадження проти судді, який виніс таке рішення. Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко також заявляв, що Кернес звертався до народних депутатів за допомогою в закритті кримінальної справи.

31 січня Полтавський апеляційний суд скасував рішення про закриття справи і направив кримінальне провадження до Київського районного суду Полтави.