Кернес стверджує, що «люди Авакова» планували влаштувати коридор ганьби президенту у Харкові



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На початку листопада Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Харкова

За словами мера Харкова, коридор ганьби збиралися зробити 500 активістів, які «є людьми» глави МВС України

Націоналісти хотіли влаштувати коридор ганьби президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту до Харкова.

Про це розповів мер Харкова Геннадій Кернес в інтерв'ю виданню «Страна.ua».

За його словами, це збиралися зробити 500 активістів, які «є людьми» глави МВС України Арсена Авакова.

«Зазвичай губернаторів представляють в залі обласної ради, де його чекали біля самого входу. 500 активістів Авакова хотіли зробити президенту коридор ганьби. Тому губернатора представили на закритій нараді «Укроборонпрому», аби президент не побачив активістів», - заявив мер Харкова.

На питання, звідки він дізнався, що це активісти Авакова, Кернес відповів, що серед них Нацкорпус і частина активістів, які також влаштовували протести проти «формули Штайнмаєра».

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес зауважив, що під час візиту до міста президента Володимира Зеленського зал, де представляли нового губернатора, був «забитий людьми, які люблять і вміють присмоктатися до будь-якої влади», і заявив, що люди, з якими спілкувався президент на прохідних авіазаводу і заводу ім. Малишева - «активісти» і псевдо-підприємці ринку «Барабашово».

Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.

До слова, у Тернополі Зеленський потрапив у коридор ганьби, який йому влаштували ветерани АТО та добровольці.