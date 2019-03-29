Справу Савченко та Рубана направили до Верховного суду
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Подання в.о. голови Солом’янського районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Савченко та Рубана задоволено частково
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана направлений до Верховного суду.
Про це повідомила прес-служба Київського апеляційного суду.
Зазначається, що 29 березня ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду подання в.о. голови Солом’янського районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Савченко та Рубана задоволено частково, обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні направлений до Верховного суду для визначення підсудності.
Постановляючи ухвалу, колегія суддів виходила з того, що Київський апеляційний суд не в праві вирішувати питання про направлення кримінального провадження за обвинуваченням Савченко та Рубана з одного суду до іншого, оскільки, відповідно до обвинувального акту, кримінальні правопорушення вчинялись в межах територіальної юрисдикції різних апеляційних судів.
Нагадаємо, колегія суддів Солом'янського районного суду Києва задовольнила відвід суддів у кримінальному провадженні стосовно Савченко і Рубана.
Як відомо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що під час слідства у справі Савченко і Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.
Джерело: УНН