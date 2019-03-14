У справі Савченко-Рубана призначать нову колегію суддів



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Солом'янський суд на засіданні 13 березня задовольнив клопотання про відвід суддів

Колегія суддів Солом'янського районного суду Києва задовольнила відвід суддів у кримінальному провадженні стосовно народного депутата Надії Савченко і колишнього керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про це повідомив адвокат Валентин Рибін.

За його словами, відвід був заявлений через помилки у зазначенні номера провадження при визначенні складу суду через систему авторозподілу справ.

Тепер Солом'янський райсуд повинен сформувати нову колегію у цій справі.

1 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що справу Савченко та Рубана хочуть перевести у Чернігів, бо там живуть більшість свідків.

Раніше прокуратура подала клопотання до Верховного суду щодо передачі справи депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана до Чернігова. До цього справу перевели у Слов'янськ.

Сторона захисту просила перевести розгляд справи в Печерський райсуд Києва.

Раніше повідомлялося, що справу народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана передали в Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

Напередодні, 29 січня, була визначена колегія суддів на чолі з Сергієм Проніним, які розглядають справу.

Раніше суд зобов'язав Савченко та Рубана ознайомитися з матеріалами справи до 20 січня