Зеленський у Маріїнському палаці зустрівся з президентом Швейцарії



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Зеленський та Соммаруга оглянули стрій воїнів почесної варти України

Нині тримають перемовини президентів у закритому від преси форматі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою.

Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу.

На початку церемонії пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Соммаруга оглянули стрій воїнів почесної варти України.

Глави держав також привіталися з офіційними делегаціями двох країн і пішли на перемовини у закритому від преси форматі.

Планується, що після зустрічі відбудеться церемонія підписання українсько-швейцарських двосторонніх документів та підхід президентів до ЗМІ.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.