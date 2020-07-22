Україна і Швейцарія підписали меморандум про повернення активів
Офіс Генпрокурора Укриїни та НАБУ підписали меморандум зі Швейцарією про впровадження проекту повернення активів
Українська сторона підписала меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора, НАБУ і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
В рамках меморандуму сторони будуть впроваджувати проект «Повернення активів і чеснота державного сектора в Україні».
«Впевнена, що така співпраця призведе до великих досягнень вже через кілька років. Всі ми поділяємо спільну мету боротьби з корупцією, яка забирає у держави ресурси, необхідні для розвитку. В рамках нашого проекту ми зможемо вдосконалити роботу правоохоронної системи, виробити ефективні механізми повернення викрадених активів, щоб їх інвестувати в майбутнє країни», - зазначила генпрокурор Ірина Венедіктова.
Основною метою проекту є підвищення ефективності застосування Офісом Генерального прокурора і НАБУ відповідних інструментів, методів для розслідування і кримінального переслідування кримінальних корупційних правопорушень, а також інших злочинів, скоєних у фінансовій сфері.
Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України активно співпрацюють і координують роботу з іноземними юрисдикціями в рамках розслідування окремих кримінальних проваджень, пов'язаних із поверненням викрадених активів з-за кордону.
Для забезпечення координації проекту посольство Швейцарії в Україні, Офіс Генерального прокурора і НАБУ проводитимуть регулярні консультації.
Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський у Маріїнському палаці зустрівся з президентом Швейцарії.
Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.
Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.