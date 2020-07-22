Україна і Швейцарія підписали меморандум про повернення активів



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В рамках меморандуму сторони будуть впроваджувати проект «Повернення активів і чеснота державного сектора в Україні» Фото: Офіс генпрокурора

Офіс Генпрокурора Укриїни та НАБУ підписали меморандум зі Швейцарією про впровадження проекту повернення активів

Українська сторона підписала меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора, НАБУ і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

В рамках меморандуму сторони будуть впроваджувати проект «Повернення активів і чеснота державного сектора в Україні».

«Впевнена, що така співпраця призведе до великих досягнень вже через кілька років. Всі ми поділяємо спільну мету боротьби з корупцією, яка забирає у держави ресурси, необхідні для розвитку. В рамках нашого проекту ми зможемо вдосконалити роботу правоохоронної системи, виробити ефективні механізми повернення викрадених активів, щоб їх інвестувати в майбутнє країни», - зазначила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Основною метою проекту є підвищення ефективності застосування Офісом Генерального прокурора і НАБУ відповідних інструментів, методів для розслідування і кримінального переслідування кримінальних корупційних правопорушень, а також інших злочинів, скоєних у фінансовій сфері.

Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України активно співпрацюють і координують роботу з іноземними юрисдикціями в рамках розслідування окремих кримінальних проваджень, пов'язаних із поверненням викрадених активів з-за кордону.

Для забезпечення координації проекту посольство Швейцарії в Україні, Офіс Генерального прокурора і НАБУ проводитимуть регулярні консультації.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський у Маріїнському палаці зустрівся з президентом Швейцарії.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.