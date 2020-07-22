  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Україна і Швейцарія підписали меморандум про повернення активів

    • Розсилка
    В рамках меморандуму сторони будуть впроваджувати проект &laquo;Повернення активів і чеснота державного сектора в Україні&raquo; - Україна і Швейцарія підписали меморандум про повернення активів
    В рамках меморандуму сторони будуть впроваджувати проект «Повернення активів і чеснота державного сектора в Україні»
    Фото: Офіс генпрокурора

    Офіс Генпрокурора Укриїни та НАБУ підписали меморандум зі Швейцарією про впровадження проекту повернення активів

    Українська сторона підписала меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора, НАБУ і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

    В рамках меморандуму сторони будуть впроваджувати проект «Повернення активів і чеснота державного сектора в Україні».

    «Впевнена, що така співпраця призведе до великих досягнень вже через кілька років. Всі ми поділяємо спільну мету боротьби з корупцією, яка забирає у держави ресурси, необхідні для розвитку. В рамках нашого проекту ми зможемо вдосконалити роботу правоохоронної системи, виробити ефективні механізми повернення викрадених активів, щоб їх інвестувати в майбутнє країни», - зазначила генпрокурор Ірина Венедіктова.

    Основною метою проекту є підвищення ефективності застосування Офісом Генерального прокурора і НАБУ відповідних інструментів, методів для розслідування і кримінального переслідування кримінальних корупційних правопорушень, а також інших злочинів, скоєних у фінансовій сфері.

    Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України активно співпрацюють і координують роботу з іноземними юрисдикціями в рамках розслідування окремих кримінальних проваджень, пов'язаних із поверненням викрадених активів з-за кордону.

    Для забезпечення координації проекту посольство Швейцарії в Україні, Офіс Генерального прокурора і НАБУ проводитимуть регулярні консультації.

    Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський у Маріїнському палаці зустрівся з президентом Швейцарії.

    Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

    Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

    Генпрокурор НАБУ корупція в Україні Швейцарія Офіс Генерального прокурора Меморандум розслідування Україна Ірина Венедіктова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ