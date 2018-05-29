США готові запровадити нові торгівельні обмеження щодо КНР

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Вашингтон націлений на програму «Зроблено в Китаї 2025»

Білий Дім заявив про низку новин заходів, які США планують запровадити щодо КНР у рамках суперечок щодо режиму взаємної торгівлі. Про це повідомляє видання Politico.

Мова йде про обмеження на китайські інвестиції в американську економіку, позови в рамках СОТ і запровадження мит на китайські товари вартістю в 50 млрд. доларів. Дане рішення з’явилося після того як Стівен Мнучін 20 травня заявив про те, що торгівельна війна між США і КНР поставлена на паузу.

Зі свого боку КНР пообіцяла відповідь на тариф в 25%, яким США будуть обкладати китайські товари. Особливу увагу американців викликатимуть китайські товари, які представляють високу наукову цінність і створені в тому числі в рамках програми «Зроблено в Китаї 2025».

Кінцевий перелік товарів, які будуть обкладатися відповідним митом, буде опублікований 15 червня. Відразу після цього обмежувальні заходи вступлять в дію. Конкретні заходи щодо обмеження китайських інвестицій в економіку США будуть оголошені 30 червня.