США готують демонстративний вихід із Конференції щодо роззброєння ООН

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Американці таким чином привернуть увагу до злочинів Дамаску

Постійний представник США при агентствах ООН в Женеві Роберт Вуд заявив про те, що американська делегація проведе демонстративний вихід із зали Конференції із роззброєння ООН. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Даний крок США стане реакцією на те, що Сирія керуватиме засіданнями даного органу. Окрім того, за словами Роберта Вуда, США прийматимуть і інші кроки у рамках президентства Сирії в Конференції ООН із роззброєння.

США не мають наміру повністю бойкотувати президентство Сирії в даному органі ООН, яке триматиме 4 тижні, але хочуть своїми діями привернути увагу до питання відповідальності офіційного Дамаску за застосування хімічної зброї.