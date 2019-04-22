США хочуть повного припинення експорту нафти із Ірану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ціна на нафту марки Brent вже виросла на 3,2% до 74,31 долара за барель

Уряд США планує в понеділок опублікувати заяву щодо необхідності повного припинення експорту іранської нафти. Тим самим Вашингтон має намір зупинити видачу відстрочок головним покупцям іранської нафти. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В листопаді 2018 року такі відстрочки отримали вісім країн світу, що звільняло їх від дії санкцій. В іншому разі країни-імпортери можуть постати перед вторинними санкціями США. Нові правила почнуть діяти із 2 травня 2019 року.

Відповідну заяву щодо зміни політики США має зробити Державний секретар Майк Помпео. Раніше представники адміністрації Дональда Трампа повідомляли неодноразово про те, що ціль їх політики це повне припинення експорту іранської нафти.

На фоні відповідних повідомлень ціна на нафту марки Brent вже виросла на 3,2% до 74,31 долара за барель, що є рекордним показником із початку листопада 2018 року. Проте Саудівська Аравія на сьогодні має можливість в випадку необхідності збільшити видобування нафти на 2 млн. барелів на день на добу, щоб компенсувати пропозицію на світовому ринку із боку Ірану.

Очікується, що найбільше заборона купляти іранську нафту вдарить по покупцям в КНР і Індії. Китайські нафтопереробні заводи не очікували такої різкої зміни політики Вашингтону.