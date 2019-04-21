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    У світі

    Демократи знову заговорили про імпічмент Трампа

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    Президент США Дональд Трамп - Демократи знову заговорили про імпічмент Трампа
    Президент США Дональд Трамп

    Демократи повернулися до обговорень про імпічмент президента Дональда Трампа після оприлюднення доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера

    Демократи в Конгресі США поновили розмови про імпічмент президента Дональда Трампа після того, як зі звіту по «Рашагейтс» стало відомо про спроби з його боку втрутитися в розслідування.

    Про це повідомляє американський телеканал новин ABC News.

    «Демократи повернулися до обговорень про імпічмент президента Дональда Трампа після оприлюднення доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера» - зазначає телеканал. 

    При цьому підкреслюється, що, хоча керівництво Демократичної партії в цілому висловлює більш стриману позицію, прогресивні політики та деякі кандидати в президенти закликали до швидких дій.

    Як уточнюється в публікації, політичне керівництво партії «залишається обережним» щодо негайного порушення справи про імпічмент нинішнього глави Білого дому. У цьому зв'язку констатується, що для імпічменту потрібно мати вагомі й обґрунтовані аргументи, які не зможуть бути спростовані оточенням Трампа. В іншому разі це викличе сумніви в електорату та призведе до ще більшої підтримки Дональда Трампа на виборах 2020 року. 

    Водночас прогресивні законодавці наголошують, що висновки, вказані у звіті Мюллера, є підставою для негайного реагування. У цьому зв'язку наводиться заява сенатора Елізабет Уоррен, яка офіційно бере участь у президентських перегонах.

    «Тут не йдеться про політику. Тут не йдеться навіть про самого Дональда Трампа», - заявила сенатор.

    Вона підкреслила, що йдеться насамперед про те, «що повинен робити президент Сполучених Штатів, і яка роль Конгресу в тому, щоб сказати: ні, президент не може прийти й припинити розслідування про атаку на нашу країну з боку іноземного уряду». 

    Напередодні у Консервативній партії США закликали до імпічменту Трампа.

    Як відомо, рейтинг президента США Дональда Трампа впав до рекордного для цього року рівня після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера .

    Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

    Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

    Трамп відреагував на доповідь Мюллера своєю фотографією у стилі «Гри престолів».

    Джерело: Укрінформ

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