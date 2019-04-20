Рейтинг Трампа обвалився до рекордного рівня



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Рейтинг Трампа впав на три пункти відразу після публікації доповіді Мюллера

Рейтинг президента США Дональда Трампа впав до рекордного для цього року рівня після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо змови його команди з Росією перед президентськими виборами в США у 2016 році.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на опитування Reuters/Ipsos.

За даними агентства, рейтинг Трампа впав на три пункти відразу після публікації доповіді Мюллера.

У березні 2019 року діяльність Трампа схвалювали 43% опитаних, а 15 квітня цей показник був на рівні 40%. Після публікації доповіді рейтинг Трампа впав до 37%.

Роботою президента США незадоволені 56% опитаних американців, 40% вважають, що Трампу потрібно оголосити імпічмент. Крім того, 47% людей виступили за те, щоб він пішов у відставку.

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Трамп відреагував на доповідь Мюллера своєю фотографією у стилі «Гри престолів».