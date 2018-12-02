США і Китай домовилися не вводити нові мита з 1 січня



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Представниця Білого дому заявила, що переговори пройшли «дуже добре»

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін, на полях саміту G20, змогли домовитися не вводити додаткових мит з 1 січня 2019 року.

Про це повідомляє CGTV.

Завершилася зустріч президента США і голови КНР, на якій було вирішено, що додаткові тарифи після 1 січня не вводитимуться. Далі буде продовжено переговори між сторонами.

Головний економіст Білого дому Леррі Кудлоу заявила, що зустріч двох лідерів тривала близько 2,5 годин і додала, що переговори йшли «дуже добре», але не розповіла ніяких деталей, повідомляє Reuters.

Після переговорів президент США відразу відправився до Вашингтона.

Пізніше представник американської адміністрації Сара Сандерс уточнила, що президент США погодився залишити 10% мита на товари вартістю 200 мільярдів доларів і не буде з 1 січня 2019 роки підвищувати їх до 25%.

США попередили, що якщо в наступні 90 днів не досягнуть угоди з КНР щодо деяких торговельних питань, мита збільшаться до раніше запланованої позначки в 25%.

Також, за словами Сандерс, Китай погодився купувати дуже значний обсяг сільськогосподарських та інших товарів з США для скорочення торгового дисбалансу.