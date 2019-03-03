США і Південна Корея вирішили припинити спільні навчання
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Військові відмовилися від командно-штабних навчань Key Resolve і Foal EagleСША і Південна Корея прийняли рішення припинити спільні військові навчання, щоб прискорити процес денуклеаризації Корейського півострова.
Про це повідомляє прес-служба Пентагону.
Подібне рішення було прийнято після телефонної розмови виконувача обов'язків міністра оборони США Патріка Шанахана і його південнокорейського колеги Чон Ген Ду.
«У результаті тісної координації обидві сторони вирішили припинити серії військових навчань Key Resolve і Foal Eagle», - йдеться в повідомленні Пентагону.
Як відзначили в американському військовому відомстві, сторони «оцінили підсумки зустрічі на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і головою Північної Кореї Кім Чен Ином і обговорили подальшу координацію заходів по досягненню повної денуклеаризації і довготривалого миру на Корейському півострові, а також підтримання боєготовності збройних сил«.
Як зазначається, південнокорейський міністр висловив жаль, що на саміті не було досягнуто повномасштабної угоди.
Незважаючи на скасування широкомасштабних навчань, Пентагон і південнокорейське міністерство оборони запевнили, що підтримують боєготовність своїх сил і їх здатність реагувати на будь-які виклики.
Нагадаємо, 27-28 лютого у в'єтнамському Ханої проходив саміт лідерів США і КНДР. У перший день Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч тет-а-тет і продовжили спілкування за робочою вечерею.