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    США і Південна Корея вирішили припинити спільні навчання

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    США і Південна Корея вирішили припинити спільні навчання

    Військові відмовилися від командно-штабних навчань Key Resolve і Foal Eagle

    США і Південна Корея прийняли рішення припинити спільні військові навчання, щоб прискорити процес денуклеаризації Корейського півострова.

    Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

    Подібне рішення було прийнято після телефонної розмови виконувача обов'язків міністра оборони США Патріка Шанахана і його південнокорейського колеги Чон Ген Ду.

    «У результаті тісної координації обидві сторони вирішили припинити серії військових навчань Key Resolve і Foal Eagle», - йдеться в повідомленні Пентагону.

    Як відзначили в американському військовому відомстві, сторони «оцінили підсумки зустрічі на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і головою Північної Кореї Кім Чен Ином і обговорили подальшу координацію заходів по досягненню повної денуклеаризації і довготривалого миру на Корейському півострові, а також підтримання боєготовності збройних сил«.

    Як зазначається, південнокорейський міністр висловив жаль, що на саміті не було досягнуто повномасштабної угоди.

    Незважаючи на скасування широкомасштабних навчань, Пентагон і південнокорейське міністерство оборони запевнили, що підтримують боєготовність своїх сил і їх здатність реагувати на будь-які виклики.

    Нагадаємо, 27-28 лютого у в'єтнамському Ханої проходив саміт лідерів США і КНДР. У перший день Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч тет-а-тет і продовжили спілкування за робочою вечерею.

    США міністр Південна Корея саміт військові навчання військові навчання Пентагон Кім Чен Ин
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