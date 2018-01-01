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    США і Південна Корея призупинять військові навчання на час Олімпійських ігор

    Трамп запевнив Муна підтримки відновлення діалогу з північнокорейським лідером
    Президенти країн прагнуть до безпеки під час зимових Олімпійських ігор Влада США і Південної Кореї прийняли рішення відмовитися від проведення спільних військових навчань під час зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхенчхані. Про це президенти США і Південної Кореї Дональд Трамп і Мун Чже Ін домовилися в ході телефонної розмови в
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Трамп запевнив Муна підтримки відновлення діалогу з північнокорейським лідером

    Президенти країн прагнуть до безпеки під час зимових Олімпійських ігор Влада США і Південної Кореї прийняли рішення відмовитися від проведення спільних військових навчань під час зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхенчхані.

    Про це президенти США і Південної Кореї Дональд Трамп і Мун Чже Ін домовилися в ході телефонної розмови в четвер, 4 січня.

    Зазначається, що президенти вирішили «зробити все можливе для того, щоб Олімпійські ігри в Пхенчхані пройшли безпечно і успішно».

    Разом з тим, Трамп запевнив Муна підтримки відновлення діалогу з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

    Олімпійські Ігри США Південна Корея Дональд Трамп військові навчання військові Північна Корея
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