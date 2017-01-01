Північна Корея попередила США про загрозу ядерної війни

КНДР назвала США «розпалювачами війни»

Північна Корея через спільні військові навчання США та Південної Кореї попередила Вашингтон, що подібні кроки можуть призвести до ядерної війни. Про це повідомляє Deutsche Welle. У Тихоокеанському регіоні з 4 грудня розпочнуться п’ятиденні військово-повітряні навчання Vigilant Ace. Їх КНДР сприймає як «явну і всебічну



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Військові КНДР

КНДР назвала США «розпалювачами війни»

Північна Корея через спільні військові навчання США та Південної Кореї попередила Вашингтон, що подібні кроки можуть призвести до ядерної війни.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У Тихоокеанському регіоні з 4 грудня розпочнуться п’ятиденні військово-повітряні навчання Vigilant Ace. Їх КНДР сприймає як «явну і всебічну провокацію». Відповідальність за можливу ескалацію конфлікту Північна Корея покладає на США, які називає «розпалювачами війни».

У навчаннях США та Південної Кореї візьмуть участь близько 12 тисяч американських військових та понад 230 бойових літаків.

Декілька днів тому американський штат Гаваї протестував сигнал тривоги на випадок ядерного удару у зв'язку з регулярними погрозами на адресу США з боку КНДР.

Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.

США закликали всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.

Члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після нового ракетного випробування КНДР, засудили північнокорейський пуск.