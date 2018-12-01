﻿США, Канада і Мексика підписали торгову угоду на саміті G20



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США, Канада і Мексика підписали нову торговельну угоду

Новий договір став заміною раніше чинної угоди, відомої як НАФТА (Північноамериканська угода про вільну торгівлю)

30 листопада президент Канади Джастін Трюдо, мексиканський лідер Енріке Пенья Ньєто і президент США Дональд Трамп підписали нову Північноамериканську торговельну угоду. Договір підписали перед відкриттям саміту

Великої двадцятки»

в Аргентині.

Угода набуде чинності, коли її ратифікують парламенти всіх трьох країн.

Новий договір став заміною раніше чинної угоди, відомої як НАФТА (Північноамериканська угода про вільну торгівлю).

Новий пакт буде регулювати торгівлю між трьома країнами, річний обсяг якої становить приблизно $1,2 млрд.

Нову угоду Трамп назвав

прикладом угоди, яка назавжди змінить ситуацію в міжнародній торгівлі»

.

Телеканал CBC повідомляв, що в межах угоди США дістануть доступ до молочного ринку Канади, США у відповідь обіцяють не вводити щодо канадських виробників мит на автомобільну продукцію. У новому договорі буде збережено статтю 19 угоди НАФТА про вирішення торговельних спорів, проти чого виступали США.

Джерело: Голос Америки