«Російський корабель – іди на**й»: грузиньскі моряки відмовились допомагати росіянам (відео)

Росія потроху стає ізгоєм у світі

Росіяни запросили допомоги у грузиньского екіпажу.

Коли грузини зрозуміли, хто у них просить допомоги, їх відповідь була коротка: «Російський корабель – іди на**й. Використовуйте весла»

Події відбуваються, ймовірно у Чорному морі:

Нагадаємо, українські військовослужбовці, які тримають зброю в руках, отримуватимуть по сто тисяч гривень на місяць. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні 27 лютого.

«Для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. Так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна», – наголосив президент.