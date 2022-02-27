«Російський корабель – іди на**й»: грузиньскі моряки відмовились допомагати росіянам (відео)
Росія потроху стає ізгоєм у світі
Росіяни запросили допомоги у грузиньского екіпажу.
Коли грузини зрозуміли, хто у них просить допомоги, їх відповідь була коротка: «Російський корабель – іди на**й. Використовуйте весла»
Події відбуваються, ймовірно у Чорному морі:
Нагадаємо, українські військовослужбовці, які тримають зброю в руках, отримуватимуть по сто тисяч гривень на місяць. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні 27 лютого.
«Для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. Так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна», – наголосив президент.