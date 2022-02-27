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    «Російський корабель – іди на**й»: грузиньскі моряки відмовились допомагати росіянам (відео)

    Грузини показують справжню солідарність до українців - «Російський корабель – іди на**й»: грузиньскі моряки відмовились допомагати росіянам (відео)
    Грузини показують справжню солідарність до українців
    скріншот з відео

    Росія потроху стає ізгоєм у світі

    Росіяни запросили допомоги у грузиньского екіпажу.

    Коли грузини зрозуміли, хто у них просить допомоги, їх відповідь була коротка: «Російський корабель – іди на**й. Використовуйте весла»

    Події відбуваються, ймовірно у Чорному морі:

    Нагадаємо, українські військовослужбовці, які тримають зброю в руках, отримуватимуть по сто тисяч гривень на місяць. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні 27 лютого.

    «Для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. Так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна», – наголосив президент.

    Теги: Росія війна Грузія корабель #stoprussia
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    «Російський корабель – іди на**й»: грузиньскі моряки відмовились допомагати росіянам (відео)