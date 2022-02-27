За дві доби клієнти ПриватБанку перерахували українській армії понад 1 млрд грн

У Приват24 можна зробити внесок для допомоги ЗСУ з карток єПідтримка

За дві доби 25-26 лютого клієнти ПриватБанку перерахували на спецрахунки Нацбанку на допомогу Збройним силам України понад 1,1 млрд грн. Про це повідомив у Facebook прессекретар ПриватБанку Олег Серга.

В цілому, українці здійснили 560 тисяч платежів на 375 млн грн з карток єПідтримка та 900 тисяч платежів на 785 млн грн – з особистих карток.

У Приват24 можна зробити внесок для допомоги ЗСУ з карток єПідтримка, коштів, що знаходяться на віртуальному рахунку Бонус+ та з будь якої власної картки: меню Сервіси-Добро-Допомога ЗСУ, потім в переліку карток обираєте необхідну картку або віртуальний рахунок.

Всі зарахування відбуваються без комісії.

Як повідомляв «Главком», Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності. Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні зранку 24 лютого. А 25 лютого Нацбанк оновив дані щодо рахунка.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

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Довідково

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України