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    США оцінили шкоду від хакерів у $100 мільярдів за рік

    Основними країнами, які забезпечують роботу груп для кібер-атак проти США, є Росія, Китай, Іран та Північна Корея
    Американська економіка лише в 2016 році втратила до $109 млрд через атаки організованих хакерських груп, підтримуваних, у тому числі, урядами Росії, Китаю, КНДР і Ірану. Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій у п’ятницю Білим домом, – повідомляє Укрінформ. «За нашими оцінками, шкідлива інтернет-активність коштувала економіці
    • Сьогодні, 04:20
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    Основними країнами, які забезпечують роботу груп для кібер-атак проти США, є Росія, Китай, Іран та Північна Корея

    Американська економіка лише в 2016 році втратила до $109 млрд через атаки організованих хакерських груп, підтримуваних, у тому числі, урядами Росії, Китаю, КНДР і Ірану.

    Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій у п’ятницю Білим домом, – повідомляє Укрінформ.

    «За нашими оцінками, шкідлива інтернет-активність коштувала економіці США в 2016 році від 57 до 109 мільярдів доларів», – зазначається в документі.

    При цьому уточнюється, що хакерська діяльність була спрямована проти державних і приватних організацій США, що спричинило порушення ділової активності, викрадення персональних даних й інтелектуальної власності, а також чутливої фінансової й стратегічної інформації.

    У доповіді також прямо наголошується, що основними країнами, які забезпечують роботу груп для кібер-атак проти США, є Росія, Китай, Іран та Північна Корея.

    «Ці групи добре фінансуються й часто здійснюють складні цільові атаки», – зазначається в документі.

    При цьому вказується, що такі дії, як правило, мотивовані політичними, економічними, технічними чи військовими програмами, і вони мають конкретно визначені цілі, які можуть змінюватися в різний час. Крім того, йдеться про зусилля промислового шпигунства. 

    «Якщо їм потрібне фінансування, вони можуть проводити атаки з вимаганням коштів, а також обкрадати фонди в мережі», - зауважили в адміністрації США. 

    Росія США Іран Китай Північна Корея
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