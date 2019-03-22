США «пильно стежать» за розвитком подій навколо «Приватбанку»



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У США нагадали, націоналізація «Приватбанку» була важливим етапом економічної реформи і боротьби з корупцією

Посольство США пильно стежить за розвитком подій довкола «Приватбанку».

Про це йдеться у Twitter посольства США в Україні.

«Ми пильно стежимо за розвитком подій навколо «Приватбанку». Його націоналізація була важливим етапом економічної реформи і боротьби з корупцією», - йдеться у повідомленні посольства.

Як відомо, із наближенням виборів почалися дискусії про можливість перегляду рішення про націоналізацію «Приватбанку».

До слова, олігарх Ігор Коломойський вимагає визнати недійсною націоналізацію «ПриватБанку»

Нагадаємо, суд наклав арешт на майно підприємств, підконтрольних колишнім власникам «ПриватБанку».