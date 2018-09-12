США планують додатково збільшити витрати на ядерний арсенал в 2019 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бюджет утримання ядерного арсеналу зросте загалом на 17,5%

Відповідно до останніх обговорень в Конгресі США, фінансування на утримання ядерного арсеналу країни у 2019 році планують збільшити додатково на 458 млн. доларів, ніж це передбачається вже схваленим Актом про оборонні витрати на наступний рік.

Про це повідомляє ресурс Defense News.

Загалом же Національне управління із питань ядерної безпеки США у складі Міністерства енергетики має отримати 11,1 млрд. доларів на діяльність, яка пов’язана із утриманням і експлуатацією ядерних боєзарядів.

Із цих коштів 1,92 млрд. доларів передбачається витратити на продовження терміну служби ядерних боєголовок.

Передбачається, що в бюджеті на 2019 рік Національне управління із питань ядерної безпеки отримає 65 млн. доларів на роботи по створенню модифікованої боєголовки W76-2 до ракети Trident II D5. Роботи по цьому проекту передбачені Оглядом ядерної політики, який з’явився в лютому.

Загалом же адміністрації Дональда Трампа вдалося гарантувати заплановане збільшення фінансування Національного управління із питань ядерної безпеки США на 17,5% порівняно із попереднім роком.