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    США посилили правила видачі робочих віз

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    США посилили правила видачі робочих віз - США посилили правила видачі робочих віз
    США посилили правила видачі робочих віз

    Наразі американські роботодавці можуть запрошувати іноземних працівників і платити їм нижчі зарплати

    Уряд Сполучених Штатів вводить нові обмеження щодо віз типу H-1B для висококваліфікованих працівників.

    Про це повідомляє CBS News.

    Таке рішення ухвалене у межах політики президента Дональда Трампа щодо перебудови діючої в США системи працевлаштування. Наразі американські роботодавці можуть запрошувати іноземних працівників і платити їм нижчі зарплати.

    Раніше Міністерство праці США випустило розпорядження, яке змушує американські компанії підвищити зарплати для отримувачів віз H-1B. За оцінками чиновників, це зробить пошук дешевої робочої сили за кордоном невигідним.

    Тим часом розпорядження Міністерства внутрішньої безпеки США визначає перелік «спеціальних професій», в яких можуть кваліфікуватись заявники, що хочуть отримати H-1B.

    Їм тепер доведеться підтвердити диплом про вищу освіту у професійній галузі, і якій вони бажають працювати.

    Для тих, хто винаймається через треті компанії, візи видаватимуть на 1 рік замість трьох.

    США візи уряд
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