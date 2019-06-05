США посилили санкції проти Куби



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Нові обмежувальні заходи набули чинності сьогодні

Сполучені Штати Америки посилили санкції щодо Куби. Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Як повідомляється, Управління надало поправки, згідно з яким вводиться заборона на групові поїздки американських громадян на Кубу в освітніх цілях.

Також більше не будуть видаватися ліцензії на експорт в Кубу приватних літаків і морських пасажирських судів. Нові заходи набудуть чинності 5 червня 2019 року.

Посилення санкцій націлені на те, щоб не дати доларам США потрапити в руки армії, спецслужб і правоохоронних органів Куби.

Посилення санкцій проти Куби передбачено Актом президента США про національну безпеку, який Дональд Трамп підписав 16 червня 2017 року.