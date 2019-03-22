  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США повернуть Україні картину, викрадену з київського музею під час Другої світової війни

    • Розсилка
    <p>Упродовж багатьох років картину &laquo;Закохана пара&raquo; П&rsquo;єра Луї Ґудро вважали зниклою</p> - США повернуть Україні картину, викрадену з київського музею під час Другої світової війни

    Упродовж багатьох років картину «Закохана пара» П’єра Луї Ґудро вважали зниклою

    Фото: twitter.com/SDNYnews

    У січні 2013 року полотно П’єра Луї Ґудро виставили як лот аукціону в Нью-Йорку

    Влада США хоче повернути Україні картину, викрадену нацистами з музею в Києві в роки Другої світової війни.

    Про це говориться у заяві прокуратури Південного округу Нью-Йорка від 21 березня.

    Зазначається, що картина «Закохана пара» П’єра Луї Ґудро була вкрадена з музею Ханенків у Києві приблизно у 1943 році. Упродовж багатьох років картину вважали зниклою.

    У січні 2013 року полотно виставили як лот аукціону в Нью-Йорку. У повідомленні перед аукціоном вказувалося, що картина зберігалась у приватній колекції в Лондоні, а пізніше – в Массачусетсі.

    Прокуратура звернулася до суду з клопотанням вилучити картину і повернути її до Києва.

    Нагадаємо, у грудні 2018 року влада США повідомляла, що планує повернути Україні картину із зображенням Івана Грозного. Робота, написана 107 років тому художником Михайлом Паніним, зникла з Дніпропетровського художнього музею під час окупації міста в 1941 році, а потім була виявлена у приватному будинку у штаті Коннектикут у США.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Київ США культура музей Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ