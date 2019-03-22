США повернуть Україні картину, викрадену з київського музею під час Другої світової війни



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Упродовж багатьох років картину «Закохана пара» П’єра Луї Ґудро вважали зниклою Фото: twitter.com/SDNYnews

У січні 2013 року полотно П’єра Луї Ґудро виставили як лот аукціону в Нью-Йорку

Влада США хоче повернути Україні картину, викрадену нацистами з музею в Києві в роки Другої світової війни.

Про це говориться у заяві прокуратури Південного округу Нью-Йорка від 21 березня.

Зазначається, що картина «Закохана пара» П’єра Луї Ґудро була вкрадена з музею Ханенків у Києві приблизно у 1943 році. Упродовж багатьох років картину вважали зниклою.

У січні 2013 року полотно виставили як лот аукціону в Нью-Йорку. У повідомленні перед аукціоном вказувалося, що картина зберігалась у приватній колекції в Лондоні, а пізніше – в Массачусетсі.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням вилучити картину і повернути її до Києва.

Нагадаємо, у грудні 2018 року влада США повідомляла, що планує повернути Україні картину із зображенням Івана Грозного. Робота, написана 107 років тому художником Михайлом Паніним, зникла з Дніпропетровського художнього музею під час окупації міста в 1941 році, а потім була виявлена у приватному будинку у штаті Коннектикут у США.

Джерело: Радіо Свобода