Майк Пенс відмовився усувати Трампа від влади

Віце-президент закликав конгрес уникнути дій, які здатні ще більше розділити суспільство або призвести до зростання напруженості

Чинний віцепрезидент США Майк Пенс відмовився відсторонити Дональда Трампа від посади шляхом застосування 25 поправки до американської Конституції.

Відповідний лист він надіслав спікерці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі увечері в вівторок, 12 січня, повідомляє The Hill.

Віцепрезидент вважає, що «такий образ дій не відповідає інтересам американської нації або Конституції».

«Минулого тижня я не поступився тиску та не вийшов за межі моїх конституційних повноважень для перегляду підсумків виборів, і тепер я не поступлюся зусиллям Палати представників щодо ведення політичних ігор у такй серйозний час в житті нашої країни», – написав Пенс.

Як повідомлялося, застосувавши 25 поправку до Конституції США Пенс мав би обійняти посаду глави держави у зв'язку із оголошенням недієздатності чинного президента.

За його переконанням, це створило б «жахливий прецедент». Віцепрезидент стверджує, що до таких дій варто вдаватися лише тоді, коли глава держави недієздатний або має інвалідність, яка не дозволяє йому виконувати посадові обов'язки.

«Я закликаю Вас і кожного члена Конгресу уникати дій, які можуть ще більше розділити і розпалити пристрасті в даний момент, – висловився політик. – Працюйте з нами над тим, щоби знизити температуру та об'єднати нашу країну, поки ми готуємося до інавгурації обраного президента Джо Байдена».

Як повідомлялося, чинний президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні через інавгурацію Байдена.

Режим надзвичайної ситуації діятиме з 11 січня по 24 січня.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

Зазначимо, напередодні Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп вивчав можливість помилувати самого себе.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.