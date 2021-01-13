Трамп закликав американців до «миру і спокою»

Трамп назвав зусилля щодо його імпічменту «полюванням на відьом»

Президент США Дональд Трамп закликав до «спокою» після того, як відкинув свою відповідальність за напад натовпу на Конгрес після мітингу його прихильників 6 січня.

«Зараз час для нашої нації зцілитися, настав час миру і спокою», – сказав Трамп під час поїздки до міста Аламо в штаті Техас.

Трамп виступив із такими словами за кілька годин до того, як Палата представників розгляне запропоновану демократами резолюцію, яка містить заклик до віцепрезидента Майка Пенса послатися на 25-ту поправку до Конституції США та усунути Трампа з посади через його роль у подіях 6 січня.

«25-та поправка становить для мене нульовий ризик», – наголосив Трамп, виступаючи біля стіни на кордоні з Мексикою – символу жорсткої імміграційної політики, яку він реалізовував упродовж свого чотирирічного терміну в Білому домі.

Перед від’їздом до Техасу Трамп назвав зусилля щодо його імпічменту «полюванням на відьом». Конгресмени-демократи в Палаті представників планують розпочати процедуру імпічменту, якщо їхні заклики до Пенса щодо застосування 25-ї поправки виявляться безрезультатними.

25-та поправка до Конституції США була схвалена після загибелі президента Джона Кеннеді. Вона передбачає можливість відсторонення глави держави в разі його недієздатності, а також дозволяє вирішити ситуації, коли хвороба або смерть президента не дозволяють йому ані виконувати обов’язки, ані піти у відставку. У такому разі виконувати обов’язки президента до інавгурації нового глави держави має віцепрезидент.

Як повідомлялося, чинний президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні через інавгурацію Байдена.

Режим надзвичайної ситуації діятиме з 11 січня по 24 січня.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

Зазначимо, напередодні Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп вивчав можливість помилувати самого себе.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.