ФБР порушило 160 справ після заворушень у Вашингтоні

На адресу бюро направлено понад 100 тисяч фото та відео з місця подій

Федеральне бюро розслідувань США порушило 160 справ у зв'язку зі штурмом Капітолію 6 січня. Нагадаємо, що під час заворушень також знайшли бомби.

Про це повідомляє Reuters.

За словами керівника офісу ФБР у Вашингтоні Стівена Д'Антуніо, на адресу бюро направлено понад 100 тисяч фото та відео з місця подій.

В. о. прокурора округу Колумбія Майкл Шервін сказав, що Мін'юст встановив понад 170 підозрюваних, понад 70 з них вже пред'явлені звинувачення.

Нагадаємо, минулого тижня акція протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа переросла у заворушення і прорив в Капітолій. Під час заворушень правоохоронці виявили два саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

Після чого ФБР також перевіряє інформацію про наміри вбивства конгресменів під час заворушень у Вашингтоні.

Як повідомлялося, чинний президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні через інавгурацію Байдена.

Режим надзвичайної ситуації діятиме з 11 січня по 24 січня.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

Зазначимо, напередодні Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп вивчав можливість помилувати самого себе.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.