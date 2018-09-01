США припинили виділяти ООН кошти для надання допомоги Палестині



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Палестинські біженці

США значно зменшили фінансування агентства ООН з питань допомоги палестинським біженцям

Сполучені Штати скорочують фінансування агентства ООН, яке допомагає палестинським біженцям. Про це повідомили у Державному департаменті США, передає AP.

Як зазначає видання, йдеться про 300 мільйонів доларів підтримки. США постачають близько 30 відсотків загального бюджету агентству, яке надає охорону здоров'я, освіту та соціальні послуги палестинцям на Західному березі, у секторі Газа, Йорданії, Сирії та Лівані.

«Коли ми внесли 60 мільйонів доларів у січні, ми чітко заявили, що Сполучені Штати більше не готові нести непропорційну частку витрат UNRWA, як ми це робили протягом багатьох років», — сказала речниця Державного департаменту США Гізер Нойєрт, передає BBC.

За словами Нойєрт, організація є «непоправно зіпсованою».

Як зазначає видання, зараз агентство підтримує більш ніж 5 мільйонів людей на Близькому Сході, допомагаючи у сферах освіти, медичних і соціальних послуг.

США забезпечували близько третини бюджету організації. Зокрема у 2016 році Вашингтон виділив на фінансування UNRWA 368 мільйонів доларів.