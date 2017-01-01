США припинять постачати зброю сирійським курдам

Глава Пентагону вважає неактуальною поставку зброї сирійським курдам

Американська влада має намір припинити наступальні операції в Сирії і поставку зброї загонам сирійських курдів. Про це розповів міністр оборони США Джеймс Меттіс, що випливає зі стенограми, розміщеної на сайті Пентагону. «Загони народної оборони (національна армія Сирійського Курдистану, - ред.) озброєні, і оскільки коаліція припиняє



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Загони народної оборони у Сирії

Глава Пентагону вважає неактуальною поставку зброї сирійським курдам

Американська влада має намір припинити наступальні операції в Сирії і поставку зброї загонам сирійських курдів. Про це розповів міністр оборони США Джеймс Меттіс, що випливає зі стенограми, розміщеної на сайті Пентагону.

«Загони народної оборони (національна армія Сирійського Курдистану, - ред.) озброєні, і оскільки коаліція припиняє наступальні операції, очевидно, що більше поставка зброї неактуальна. Потрібна безпека, потрібні сили поліції з числа місцевих підрозділів. Це будуть люди, які гарантують, що ІД («Ісламська держава» - ред.) не повернеться», - сказав Меттіс.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо припинення поставок зброї курдам, глава Пентагону відповів ствердно.

«Так (ми припинено поставляти зброю – ред.). Ми будемо дотримуватись ліній поведінки, які схвалив президент (Дональд Трамп – ред.)», - сказав Меттіс.

За його словами, США мають намір слідувати дипломатичному вирішенню проблеми в рамках женевського процесу.

«Як ви можете бачити, ворог в Сирії зазнає поразки. Багато в чому він програє навіть швидше, ніж припускали ЗМІ », - додав Меттіс.

Раніше Міністерство оборони США заявило про те, що вивчає можливі опції щодо зміни політики постачання озброєння загонам курдської самооборони Сирії (YPG).

Джерело: Дождь