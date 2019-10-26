США призупинили польоти в міста Куби, крім Гавани



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Авіакомпаніям США дали 45 днів, щоб скасувати заплановані рейси

Сполучені Штати Америки призупинили рейси в аеропорти Куби, за винятком Гавани.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту.

Згідно з повідомленням, авіасполучення призупинене «до подальшого повідомлення».

Авіакомпаніям дано 45 днів на скасування всіх запланованих рейсів. Обмеження торкнулося дев'яти кубинських аеропортів.

«За запитом держсекретаря США, Міністерство транспорту призупинило до подальшого повідомлення авіасполучення між міжнародними аеропортами США і Куби, крім міжнародного аеропорту Хосе Марті Гавани, для запобігання отриманню прибутку кубинським режимом від поїздок громадян США», - заявили в Держдепі.

Відносини між Кубою та США погіршилися за часів президентства Дональда Трампа. Його адміністрація обмежила поїздки на острів та запровадила нові економічні санкції проти країни.

19 жовтня США запровадили нові санкції проти Куби через порушення прав людини та підтримку глави Венесуели Ніколаса Мадуро.