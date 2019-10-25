Сенатор-республіканець вніс резолюцію проти імпічменту Трампа



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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Резолюція закликає Палату представників проголосувати за початок офіційного розслідування щодо Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вніс до Сенату резолюцію із засудженням розпочатої Конгресом процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Business Insider.

Сенатор зазначив, що на початку процедури були упущені важливі кроки, які на даний момент роблять імпічмент небезпечним і порушують законодавчі норми США. Одним з таких факторів Грем назвав ту обставину, що республіканцям у Конгресі обмежений доступ до цього процесу.

Він вважає, що така поведінка виключає детальний і уважний підхід до питання імпічменту. Також Грем заявив, що все відбувається незаконно, в стані секретності і становить загрозу інституту президентства в Штатах.

Резолюція, якщо вона буде прийнята, просить Палату представників проголосувати за відкриття офіційного розслідування в рамках процедури імпічменту і надати президенту Трампу основні конституційні гарантії.

Згідно з документом, законодавці повинні провести офіційне голосування для початку розслідування в рамках процедури імпічменту і надати Трампу належну процедуру, в тому числі можливість протистояти своїм обвинувачам.

Автор резолюції також закликає наділити представників Республіканської партії рівними з демократами повноваженнями викликати свідків.

Резолюцію підтримують 44 сенатора Республіканської партії, в тому числі лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

Крім того, американська преса повідомила, що розшукуваний у США за обвинуваченням у корупції олігарх Дмитро Фірташ передав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані документ, у якому колишній глава ГПУ Віктор Шокін заявляє про тиск з боку Джо Байдена.