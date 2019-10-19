США запровадили нові санкції проти Куби



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Президент Куби назвав рішення Вашингтона «геноцидним»

США запровадили нові санкції проти Куби через порушення прав людини та підтримку глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє DW.

Зокрема, Вашингтон відкликає чинні ліцензії на оренду Кубою літаків, а нові заявки будуть відхилені. Окрім того, посилені правила експорту телекомунікаційного устаткування.

Також США заборонять пожертвування для Куби, якщо вони будуть спрямовані організаціям, пов’язаним з кубинським урядом або правлячою Комуністичною партією.

«Такі дії надсилають кубинському режиму ще одне зрозуміле послання: вони повинні негайно припинити свою деструктивну поведінку вдома та за кордоном», – наголосив міністр торгівлі США Вільбур Росс.

Президент Куби Мігель Діас-Канель відкинув закиди США та назвав рішення Вашингтона «нелюдським, жорстоким, несправедливим та геноцидним». «Ми не здамося і дамо суверенну відповідь», – написав він у Twitter.

Відносини між Кубою та США погіршилися за часів президентства Дональда Трампа. Його адміністрація обмежила поїздки на острів та запровадила нові економічні санкції проти країни.

Нагадаємо, у зв’язку з тривалою військовою операцією Туреччини в Сирії президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення санкцій.