Експерт-міжнародник: Санкції – це не панацея, яка допоможе повернути Донбас

«Росія пристосується до санкцій», - заявив Капітоненко

Україні не варто розраховувати на те, що санкційний режим проти Росії допоможе припинити війну на Сході країни. Адже російська економіка пристосується до впливу санкцій. Про це розповів Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, виконавчий директор Центру дослідження міжнародних відносин,



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Експерт Микола Капітоненко

«Росія пристосується до санкцій», - заявив Капітоненко

Україні не варто розраховувати на те, що санкційний режим проти Росії допоможе припинити війну на Сході країни. Адже російська економіка пристосується до впливу санкцій. Про це розповів Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, виконавчий директор Центру дослідження міжнародних відносин, асоційований експерт МЦПД під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«Росія пристосується до санкцій. Звісно, РФ понесе невеликі втрати. Наприклад, вона вже випала з 10 найбільших економік світу. Але це не перешкоджає розвитку військової сфери. Рівень життя також зберігається на достатньому рівні. Я думаю, що не варто очікувати серйозних змін», - говорить експерт.

За словами Капітоненка, санкції не здатні докорінно змінити ситуацію в Україні.

«Це не панацея. Вони не допоможуть нам повернути Крим, припинити війну на Донбасі чи змусити Росію піти на інші поступки. Вони просто змінюють середовище й роблять його кращим для нас і менш сприятливим для Росії. Потрібно чітко розуміти, що санкції – це тимчасовий інструмент. Вони дуже рідко приносили успіх», - зазначає Капітоненко.

Виконавчий директор Центру дослідження міжнародних відносин розповідає, що режим санкцій ефективний лише для демократичних країн. У той час як Росії властивий авторитарний режим.

«Санкції ефективні в демократичних державах. Коли в середині держави є кілька альтернативних еліт і вони між собою борються. За допомогою санкцій можна позбавити частину еліти підтримки населення, щоб вона програла наступні вибори. Тоді до влади приходить інша політична сила. В такій ситуації санкції ефективні. А якщо режим авторитарний чи тоталітарний, то верхівці байдуже скільки населення її підтримує. Адже отримання влади залежить від інших факторів. У такому випадку санкції не діють», - розповідає експерт.

Також він зазначає, що існує мало прикладів, коли санкції досягали успіху.

«В Африканських країнах є два чи три випадки, коли накладені санкції були успішними. Однак вони були успішними, оскільки супроводжувалися цілою низкою умов», - розповідає Капітоненко.

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Нагадаємо, що Мінфін США готує нові санкції проти Росії.

Також Курт Волкер висловив думку, що санкції проти РФ не спрацювали.