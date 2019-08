США сколихнула друга стрілянина за добу: семеро загиблих

Поліція шукає зловмисників, що влаштували стрілянину в штаті Огайо

У місті Дейтон (штат Огайо) сталася стрілянина. За інформацією ЗМІ, імовірно, загинули близько семи людей. Про це в неділю, 4 серпня, повідомляє Dayton Daily News.

На місце інциденту прибули машини швидкої допомоги. Стрільців могло бути двоє, уточнює видання.

#BREAKING : Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN

Поліція шукає нападника і просить жителів не перебувати в районі проведення операції.

Still no word on the amount of casualties.



Multiple videos online show multiple bodies in the street with sheets over them.



Still no clue on total numbers of victims & motive for shooter. #DaytonOhio #OregonDistrict pic.twitter.com/evJJmoys1i