США сколихнула друга стрілянина за добу: семеро загиблих
Поліція шукає зловмисників, що влаштували стрілянину в штаті ОгайоУ місті Дейтон (штат Огайо) сталася стрілянина. За інформацією ЗМІ, імовірно, загинули близько семи людей. Про це в неділю, 4 серпня, повідомляє Dayton Daily News.
На місце інциденту прибули машини швидкої допомоги. Стрільців могло бути двоє, уточнює видання.
#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN— Molly Reed (@MollyR247Now) 4 августа 2019 г.
Поліція шукає нападника і просить жителів не перебувати в районі проведення операції.
Still no word on the amount of casualties.— Josh Martinez (@YoJoshMartinez) 4 августа 2019 г.
Multiple videos online show multiple bodies in the street with sheets over them.
Still no clue on total numbers of victims & motive for shooter. #DaytonOhio #OregonDistrict pic.twitter.com/evJJmoys1i
Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях. Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний білий американець Патрік Крузіос. До нападу він опублікував у Twitter маніфест, у якому підтримав теракт, що стався в березні у мечеті в Новій Зеландії, і заявив, що через мігрантів страждає культура й економіка США.