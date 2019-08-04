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    США сколихнула друга стрілянина за добу: семеро загиблих

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">У США нова стрілянина, є загиблі</div> <div></div> </div> </div> - США сколихнула друга стрілянина за добу: семеро загиблих
    У США нова стрілянина, є загиблі

    Поліція шукає зловмисників, що влаштували стрілянину в штаті Огайо

    У місті Дейтон (штат Огайо) сталася стрілянина. За інформацією ЗМІ, імовірно, загинули близько семи людей. Про це в неділю, 4 серпня, повідомляє Dayton Daily News.

    На місце інциденту прибули машини швидкої допомоги. Стрільців могло бути двоє, уточнює видання.

    Поліція шукає нападника і просить жителів не перебувати в районі проведення операції.

    Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях. Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний білий американець Патрік Крузіос. До нападу він опублікував у Twitter маніфест, у якому підтримав теракт, що стався в березні у мечеті в Новій Зеландії, і заявив, що через мігрантів страждає культура й економіка США.

    теракт США вбивство обстріл поліція
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