  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Туреччина відмовилась від переговорів з фінами та шведами щодо НАТО
рус
    Політика

    Туреччина відмовилась від переговорів з фінами та шведами щодо НАТО

    Тепер НАТО має придумати інший вид перемовин для трьох держав - Туреччина відмовилась від переговорів з фінами та шведами щодо НАТО
    Тепер НАТО має придумати інший вид перемовин для трьох держав
    фото з відкритих джерел

    Анкара в останній момент відмовилась від участі у перемовинах

    Туреччина відхилила пропозицію НАТО щодо участі в тристоронніх перемовинах зі Швецією і Фінляндією для обговорення вступу останніх до Альянсу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на кілька джерел.

    Зустріч мала відбутися в середу за участі посадовців Туреччини, Швеції та Фінляндії й посередництва представника НАТО. Але Анкара в останній момент відмовилась від участі, зажадавши конкретних пропозицій з боку Гельсінкі та Стокгольму щодо своїх занепокоєнь із підтримки тероризму.

    Тепер НАТО намагається налагодити переговорний процес на двосторонньому рівні – з Туреччиною і окремо Швецією і Фінляндією, в межах якого сторони б вирішили суперечливі питання. «Ми поки не панікуємо і розпачливо не хвилюємось», – зазначив один зі співрозмовників Financial Times.

    Нагадаємо, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

    Раніше Туреччина хотіла отримати письмові гарантії від Фінляндії та Швеції перед тим, як погодиться на їх вступ до НАТО. Анкара вимагає «припинити підтримувати терористів».

    Крім того, ще однією вимогою Туреччини до Фінляндії та Швеції є скасування санкцій на постачання продукції оборонної промисловості до країни.

    Раніше Туреччина офіційно повідомила, що хоче від Швеції в обмін на підтримку вступу в НАТО.

    Читайте також: Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО
    Теги: Туреччина Швеція росія окупанти НАТО війна Фінляндія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Туреччина відмовилась від переговорів з фінами та шведами щодо НАТО