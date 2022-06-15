Туреччина відмовилась від переговорів з фінами та шведами щодо НАТО

Тепер НАТО має придумати інший вид перемовин для трьох держав

Анкара в останній момент відмовилась від участі у перемовинах

Туреччина відхилила пропозицію НАТО щодо участі в тристоронніх перемовинах зі Швецією і Фінляндією для обговорення вступу останніх до Альянсу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на кілька джерел.

Зустріч мала відбутися в середу за участі посадовців Туреччини, Швеції та Фінляндії й посередництва представника НАТО. Але Анкара в останній момент відмовилась від участі, зажадавши конкретних пропозицій з боку Гельсінкі та Стокгольму щодо своїх занепокоєнь із підтримки тероризму.

Тепер НАТО намагається налагодити переговорний процес на двосторонньому рівні – з Туреччиною і окремо Швецією і Фінляндією, в межах якого сторони б вирішили суперечливі питання. «Ми поки не панікуємо і розпачливо не хвилюємось», – зазначив один зі співрозмовників Financial Times.

Нагадаємо, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Раніше Туреччина хотіла отримати письмові гарантії від Фінляндії та Швеції перед тим, як погодиться на їх вступ до НАТО. Анкара вимагає «припинити підтримувати терористів».

Крім того, ще однією вимогою Туреччини до Фінляндії та Швеції є скасування санкцій на постачання продукції оборонної промисловості до країни.

Раніше Туреччина офіційно повідомила, що хоче від Швеції в обмін на підтримку вступу в НАТО.

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