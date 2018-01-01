США відправлять танкову бригаду до Європи
- Сьогодні, 14:26
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До Європи влітку 2018 року відправлять 1-у бронетанкову бригаду, що входить до складу 1-ї кавалерійської дивізії США
США направлять до Європи танкову бригаду в рамках ротації своїх сил в Європі.
Про це йдеться в заяві на сайті армії США.
В рамках чергової ротації сил операції Atlantic Resolve до Європи влітку 2018 року відправлять 1-у бронетанкову бригаду, що входить до складу 1-ї кавалерійської дивізії, дислокованої в Форт-Худ у Техасі.
«Бригада Ironhorse сподівається повернутися в Європу, щоб продовжити роботу з нашими партнерами по НАТО і регіонах», - сказав полковник Вілсон Резерфорд IV, командувач 1-ї танкової бригади.
«Ми - підготовлена бойова бригада, яка повністю готова до проведення повного комплексу операцій на підтримку армії США в Європі», - додав він.
Операція Atlantic Resolve була запущена в квітні 2014 року у відповідь на агресивні дії Росії в Україні. В рамках операції сухопутні сили США беруть участь в багатонаціональних навчаннях в Польщі, країнах Балтії, Румунії, Болгарії та Угорщини.