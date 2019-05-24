США висунули додаткові звинувачення Ассанжу



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Ассанжу звинувачують за 17 пунктами у незаконній публікації секретних матеріалів

Сполучені Штати Америки висунули нові обвинувачення проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Його звинувачують за 17 пунктами у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії Челсі Меннінг у доступі до секретної інформації.

Досі Вашингтон збирався судити Ассанжа тільки за змову з Меннінг для отримання доступу до комп’ютерної мережі Пентагону в рамках розголошення WikiLeaks секретної інформації щодо воєн в Афганістані й Іраку, пише агенція Reuters.

Нові звинувачення можуть привести до більш суворого покарання в разі екстрадиції Ассанжа з Великої Британії до США.

Джерело: Радіо Свобода